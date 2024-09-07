Bursa’nın sağlık turizminde uluslararası bir marka kent olma hedefinin ve bu yolda atılacak adımların ele alındığı konferansta konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, “Bursa’yı sağlık turizmindeki potansiyelini değerlendirerek global marka haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’da ‘SSBC London’ ana sponsorluğunda Almira Otel’de düzenlenen ‘Bursa’nın Sağlık Turizmindeki Geleceği ve İngiltere’de Markalaşma Süreçleri’ konulu konferans, sağlık sektörünü buluşturdu. Bursa'nın sağlık turizmi potansiyelinin ve İngiltere ile iş birliği içerisinde markalaşma çalışmalarının incelendiği konferansta, sağlık turizminde marka şehir olma yolundaki projeler konuşuldu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa’nın sağlık turizminde uluslararası bir marka haline getirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘2025 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık Toplantısı'na ev sahipliği yapma hakkını kazandığını hatırlatan Saldız, bu gelişmenin Bursa’yı global sağlık turizmi arenasında öne çıkarma fırsatı sunacağını belirtti. Otomotiv ve tekstilde sağlam bir altyapısı olan Bursa’nın sağlık alanında da güçlü bir kent olduğunu ifade eden Saldız, “Şehirdeki doğal kaynaklar ve şifalı termal suları, Bursa'yı modern tıp hizmetlerinin birçok alanında milyonlarca kişiye hizmet veren bir merkez haline getirebilir. Jeotermal kuşakta yer alan Bursa, sahip olduğu zengin termal sularıyla cazip bir destinasyon olabilir. Ayrıca Bursa, Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği üyeliğine seçilerek dünyanın en ünlü termal şehirleri arasında yer almaktadır. Bizler Bursa’da sağlık turizmini daha çok yenilikçi bir yaklaşımla ele almak istiyoruz. Bursa’nın potansiyelini değerlendirerek kenti global bir marka yapmayı arzuluyoruz. Bursa'yı yalnızca fiziksel değil, sosyal ve çevresel sağlık açısından da sürdürülebilir ve refah dolu bir şehir haline getirmek için ciddi adımlar atıyoruz. Kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için ortak akıl ve iş birliğiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Etkinliğin Bursa'mıza sağlık turizmi alanında yeni kapılar açmasını diliyorum” diye konuştu.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve diğer konuşmacılara günün anısına plaket takdim edildi.

