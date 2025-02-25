Bursa'nın sağlıktaki markası olarak yaklaşık yarım yüzyıldır faaliyet gösteren Hayat Sağlık Grubu, bünyesindeki iki hastanesi, iki tıp merkezi ve bir OSGB'si ile ulusal marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hayat Sağlık grubu, üçüncü hastane için çalışmalara başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sağlıktaki markası olarak yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren,bugün bünyesindeki iki hastanesi, iki tıp merkezi ve bir OSGB’si ile ulusal marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hayat Sağlık Grubu, bir yandan 3. hastanesi için çalışmalara başlarken, diğer yandan da kurumsallaşma çalışmaları kapsamında küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JointCommission International (JCI) belgesini almasının ardından temel ilkelerini de yazılı hale getirdi.

Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, çalışmalar ve yeni dönem hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gerek devlet eliyle yapılan sağlık yatırımlarının, gerekse özel sektörün gerçekleştirdiği sağlık tesislerinin Bursa’ya değer kattığını, yapılan yatırımlar sayesinde Bursa’nın, “Türkiye’nin sağlık üssü” olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Dr. Özkul, “Biz de Özel Hayat Hastanesi olarak 47 yıldır; yatırımlarımızla ve çalışmalarımızla “Bursa’nın, bir sağlık üssü” olması yolunda katkılarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sağlık sektörüne 1978 yılında poliklinik olarak adım atan ve Bursa'nın 2. özel hastanesi olan Hayat Hastanesi'nin ilk günden bu yana nitelikli sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini söyleyen Dr. Özkul, sağlık hizmetlerinde ulusal bir marka olma yolunda iki yıl önce İstanbul’daki bir hastaneyi bünyelerine kattıklarını, şimdi de Bursa Özlüce’de yapılacak olan yeni hastanenin inşaat çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

12 katlı olacak şekilde planlanan yeni hastanenin akıllı bina teknolojisiyle hizmet vereceğini belirten Uzm. Dr. Ahmet Özkul, 39 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede, 10 adet ameliyathane salonu, 3 adet doğumhane, 50 adet yoğun bakım yatağı, 90 adet poliklinik odası, 200 adet de hasta odası bulunacağını ifade etti.

Bu yatırımla birlikte Hayat Sağlık Grubu'nun üç hastane, iki tıp merkezi ve bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden (OSGB) oluşan 1500 kişilik büyük bir yapıya dönüşeceğini vurgulayan Dr. Özkul, bir yandan yatırımları sürdürürken diğer yandan da sağlıkta yüksek kalite standartlarını sunmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Geçen yıl, küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JointCommission International (JCI) belgesini aldıklarını hatırlatan Dr. Özkul, kurumsallaşmanın pekişmesi amacıyla Hayat Sağlık Grubu'nun büyümesini sağlayan temel ilkeleri de yazılı hale getirdiklerini bildirdi.Dr. Özkul, "Medeniyetimizi oluşturan temel değerleri baz alan ilkelerimiz ilk günden itibaren olduğu gibi bundan sonra da rehberimiz olacak. Tüm çalışmalarımızı ve yeni yatırımlarımızı temel ilkelerimize bağlı kalarak sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İŞTE HAYAT HASTANESİ'NİN TEMEL İLKELERİ

Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul yazılı hale getirilen temel ilkeleri şöyle sıraladı:

İşimizi yaparken, güler yüzlü bir şekilde saygıyı, merhameti ve birlikteliği esas alarak hastalarımızın menfaatinin korunmasını ve memnuniyetini hedefleriz. Ahlaki değerleri, adalet ve vefa duygusunu temel alarak, mesleki etik ve vicdan ışığında insani sağlık hizmeti değerlerine bağlı kalırız. Hastalarımızın kişisel mahremiyetine ve dokunulmazlığına saygı duyar, gizli bilgilerin korunmasına özen gösteririz. Din, dil, ırk, cinsiyet, vb. nedenlerle hiç kimseye ayrımcılık yapmayız. Vakıf kültürünü yaşatarak, toplumsal sorumluluğu ve faydayı işimizin bir parçası olarak kabul ederiz. İnsan sevgisini merkeze alan, gönlünü kazanan ve duasını alan bir kurum olmak için çalışırız. Sürdürülebilirlik anlayışı içinde, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için gerekli özveriyi gösteririz. Geçmişin deneyimlerinden yararlanarak, değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hedef ve sonuç odaklıyız. Hizmet kalitesini uluslararası standartlarda sürekli geliştiren ve iyileştiren bir kurum olmayı amaçlarız. İş sorumluluğu, hesap verebilirlik, tutarlılık ilkeleri çerçevesinde güvenilir bir kurum olarak varlığımızı sürdürürüz. İşine odaklanmış̧, adanmış̧, yenilikçi ve katılımcı bir şekilde çalışarak, belirlenen hedeflere zamanında ulaşabilmek adına uygun ve etkin çözümler üretiriz. İşimizi yaparken, adil bir çalışma ortamı içerisinde, yasalara ve kurallara tam uygunlukla kişisel çıkar sağlamaktan kaçınırız.

Belirledikleri bu ilkeler doğrultusunda, insan odaklı ve etik değerler temelinde hizmet sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Dr. Özkul, '”Toplumun sağlığına, refahına ve geleceğine katkı sağlama misyonumuzla, ilkelerimizden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.