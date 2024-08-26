Bursa’nın doğal su kaynakları her geçen gün daha da azalıyor. Peki bu azalmanın sorumlusu su fabrikaları mı? Fabrikalar kaynaklardan, haddinden fazla mı su çekiyor? İşte DOĞADER Başkanı Murat Demir’den konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar.BURSA (İGFA) - Bursa, kurak geçen bir kış mevsiminin ardından-sıcakların kasıp kavurduğu bir yaz mevsimi geçirdi. Yetersiz yağış ve aşırı sıcaklıklar Bursa’nın su kaynaklarını olumsuz yönde etkilerden konu ile ilgili bir iddia da su fabrikalarının, su kaynaklarındaki suyu orantısız kullandığı oldu. İddialara göre Uludağ’dan çıkan su kaynaklarının çevresine kurulan su fabrikaları, suyu haddinden fazla kullanıyor ve yetersiz yağışlar sebebiyle kuraklıkla karşı karşıya kalan Bursa’nın su kaynaklarının tükenmesinde önemli rol oynuyor.

“SU TİCARİLEŞMEMELİ”

Söz konusu iddialarla ilgili Herkes Duysun’a açıklamalarda bunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, “Bu sorun, Bursa’nın yeni bir sorunu değil. Şişelenmiş su problemi uzun zamandır Bursa’nın su kaynaklarını tehdit eden bir sorun. Suyun ticarileştirilmesine onay vermiyoruz. Çünkü bir damla suyun oluşumunda hiçbir şirketin, hiçbir devletin, hiçbir yerel yönetimin, hiçbir kurum ve kuruluşun katkısı yok. Bir damla su, tabiatın doğal döngüsünün devam etmesi için doğanın bize bir armağanı.” dedi.

“TOPLUMA SU DEĞİL PLASTİK ŞİŞE SATILIYOR”

Suyu yanlış yönetmenin hayati riskler barındırdığını ifade eden Başkan Demir, Bursa’da doğal su kaynaklarının Uludağ merkezli olduğunu hatırlatarak, “Bursa’da su toprağa değdiği noktada hemen borulara hapsedilip fabrikalara çekiliyor ve şişeleniyor. Su güneşi görmeden, toprakla temas etmeden şişeye giriyor. Bu da suyun mineral değerini ciddi düzeyde düşürüyor. Su; topraktan, taştan, yosundan, güneşten mineraller alması gerekirken suyun düştüğü noktada havuzlar ve göletler oluşturularak su, plastik şişelere hapsediliyor. Aslında topluma su değil, plastik şişe satılıyor.” ifadelerini kullandı.

“BARAJLARDAN GELEN SU YETMİYOR, OVADAKİ SU ÇEKİLİYOR”

Doğal su kaynaklarından çekilen suyu Bursalıların içmesi gerektiğini de vurgulayan DOĞADER Başkanı Murat Demir, “Su herkesin hakkı. Kaynak suları şebekeye verilmeli. Bursa’nın çeşmeden içilebilir suyu daha kaliteli hale getirilmeli. Eskiden sadece yaz aylarında kuyu suları şebekeye verilirdi, şimdi BUSKİ 12 ay boyunca bunu yapıyor. Artık Bursa’nın suyu dağdan gelen su değil. Ovadaki suyu kullanıyoruz. Yeraltından su seçiliyor ve şebekeye veriliyor çünkü artık barajlardan gelen su yetmiyor.” şeklinde konuştu.

SU FABRİKALARI DENETLENMİYOR

Bursa Uludağ çevresinde kurulan 20’nin üzerinde su fabrikası olduğuna dikkat çeken başkan Demir, su fabrikalarının sözleşmelerinde belli bir miktar belirlendiğini ve bu miktarın üzerinde su çekilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Demir, sözleşmelere rağmen denetimsizlik dolayısıyla söz konusu fabrikaların haddinden fazla su kullandığını ve bu kullanımın da Bursa’nın su kaynaklarını önemli ölçüde tükettiğini vurguladı.