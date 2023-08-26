Bursa’nın en eski semtlerinden birisi olan Kiremitçi Mahallesi’ndeki bazı hayırseverler, asırlık çınarın altında vatandaşlara pilav ve Bağdat Hurma tatlısı ikram etti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Doğanbey Toki’de bulunan Kiremitçi Meydanı, tarihi bir güne şahitlik yaptı. Geleneklerini yaşatmak için bir araya gelen, 5 kişiden oluşan Kiremitçi Mahalle sakini, yaklaşık bin 200 kişiye pilav-ayran ve şehrin markası Bağdat Hurma tatlısı ikram etti. Mahallede yaşayıp vefat edenlerin Kur’an-ı Kerim okunarak anıldığı organizasyon, yıllardır birbirlerini görmeyenleri de buluşturdu.

“PAŞLAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIK”

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çeken hayırseverlerden Kemal Yılmaz, “Farklı bir organizasyona imza attık. Kiremitçi Bursa’nın en eski semtlerinden birisi. Burada doğan, vefat edenleri hatırlamak istedik. Elimizi taşın altına koyduk. Paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Mahalledeki vizyonsuzluğu ortadan kaldırmak için bu ve buna benzer faaliyetleri sürdüreceğiz ” dedi.

“GENELEKLERİMİZİ UNUTUYORUZ”

Çocukluğu ve gençliği Kiremitçi Mahallesi’nde geçen şuan İstanbul’da yaşayan Hamit Filizoğlu ise, “Sokaklarında saklambaç, cilli oynadığım, arkadaşlığın ve dostluğun zirvesini yaşadığım, hafızalara kazınan değerlerin olduğu Kiremitçi Mahallesi artık yok. Sakinlerinin birçoğu da vefat etti. Kiminin bahçesindeki ağaçlardan ayva, elma kapardık, bazılarının kalbini de kırmış olabiliriz. Geçmişi hatırlayarak, geleceğe bakmalıyız. Annelerimizi, babalarımızı, komşularımızı toprağa verdik. Şimdi Doğanbey Toki’de ikamet eden az da olsa hemşerilerimiz, komşularımız var. Bizim çok önemli bir tarihimiz ve geçmişimiz söz konusu. Ancak geleneklerimizi unutuyoruz. Buradan yola çıkarak dost ve arkadaşlarımızla birlikte gülümsemeyi, diyaloğu öne çıkaran bir adım attık. Kur’an-ı Kerim okuyarak geçmişimizi andık. Allah da bizlere ikramda bulunmayı nasip etti. Bursa’mızın tatlısı Bağdat Hurma’yla damakları ve gönülleri tatlandırdık. Pilav ve ayranla da taçlandırdık. Önümüzdeki yıllarda da bu sevinci, mutluluğu devam ettireceğiz” diye konuştu.