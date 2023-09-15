Bursa’nın tescilli lezzetlerinin 3 gün boyunca tanıtılacağı, birbirinden heyecanlı yarışmalar ve etkinliklerin yapılacağı festival, aş duası eşliğinde vatandaşlara yapılan çorba ikramıyla start aldı.BURSA (İGFA) - Sultan 2. Bayezid Han tarafından 1502 tarihinde çıkarılan, ürünlerin yanı sıra ekmek, çörek, et, meyve ve sebze gibi yiyeceklerin satış kurallarını belirleyen Kanunname-i İhtisab-ı Bursa ile dünyanın ilk standardının hazırlandığı kent olan Bursa'nın lezzetleri, Gastronomi Festivali ile yeniden vitrine çıkıyor.

İlki geçtiğimiz yıl yapılan ve 3 günde 400 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan 2. Bursa Gastronomi Festivali, kentin gastronomi alanındaki potansiyelini, bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye'nin her bir yanından gelen akademisyenler, şefler, kanaat önderlerini ağırlayacak festival, birçok yarışmaya ev sahipliği yapacak ve bu işe gönül vermiş öğrencilere eğitim fırsatları sunacak.

Bursalıların damaklarında yeni tatlar bırakmaya hazırlanan festival, Cumhuriyet Caddesi’ndeki kortejle başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Aşçılar Dernek Başkanı Necmettin Baştürk, turizm profesyonelleri, aşçılar ve vatandaşlar, mehter marşları ve kalıç kalkan gösterisi eşliğinde Ertuğrulbey Meydanı’na kadar yürüdü. Ertuğrulbey Meydanı’nda yapılan aş duasının ardından Başkan Aktaş, “Hakk şerleri hayreyler. Arif olan seyreyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Ya Hakk ya bismillah” diyerek, vatandaşlara çorba ikram etti.