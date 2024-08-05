Bursa, hafta sonu tatilinde de trafik çilesinden kaçamıyor. Pazar günü, batı yönünden doğu yönüne seyreden araçlar yoğun bir trafik oluşturdu. Mudanya, Trilye, Gölyazı gibi popüler tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın trafik çilesi bitmek bilmiyor.

DENİZ HAVASI ALMAK İSTEYENLER TRAFİKTE MAHSUR KALDI

Hafta sonunu fırsat bilerek doğanın ve denizin tadını çıkarmak isteyen Bursalılar, trafikte mahsur kaldı. Özellikle Mudanya, Gölyazı gibi doğa harikası yerler, vatandaşların ilgisini çekerken; yoğun trafik, sürücülerin ve ailelerin tatil keyfini gölgeledi.

OKULLAR VE FABRİKALAR KAPALI AMA TRAFİK YİNE YOĞUN

Normalde hafta içi okul servisleri ve fabrika servisleri ile yoğunlaşan trafikte, okulların kapalı olması ve fabrika servislerinin çalışmaması bile trafikte rahatlama sağlamadı.

BURSALILAR ALTERNATİF YOL İSTİYOR

Bursalılar, trafik çilesine kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor. Trafikte mahsur kalan bir vatandaş, “Alternatif yol seçeneklerinin geliştirilmesi, trafiğin daha rahat ve akıcı olmasını sağlayabilir. Hafta sonu bile bu çileyi çekiyoruz.” dedi.