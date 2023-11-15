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Bursalı iş insanlarının destekleriyle alınan kışlık kıyafetler, asrın felaketi diye adlandırılan 6 Şubat’taki depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da 550 öğrenciye dağıtıldı.BURSA (İGFA) -Kızılay Osmangazi Şubesi tarafından, 6 Şubat’ta meydana gelen ve asrın felaketi diye adlandırılan depremlerden etkilenen illere yönelik organize edilen yardım kampanyalarına bir yenisi eklendi.

Bursalı iş insanları destekleriyle hazırlanan bot, mont ve diğer kışlık giysiler, Adıyaman’daki Şehit Mesut Çelik İlkokulu’nda eğitim gören 550 öğrenciye dağıtıldı.

Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Taşkın, Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar’ın da hazır bulunduğu dağıtım töreninde, kışlık giysileri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Etkinliğe giysi yardımıyla destek olan iş insanlarına ve dağıtıma eşlik eden protokole teşekkür eden Kızılay Osmangazi Şube Başkanı Sinan Aydın, deprem bölgesine yönelik yardım faaliyetlerinin süreceğini söyledi. Aydın, “6 Şubat’taki depremden etkilenen illere yönelik faaliyetlerimiz devam edecek. Yaraları birlikte sarmayı sürdüreceğiz. İmkanımız oldukça bu illerimizden elimizi çekmeyeceğiz. Kampanyamıza destek olan iş insanlarına ve bugün yanımızda olan değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.