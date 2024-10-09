Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'nda göreve başlayacak olan itfaiye erleri, eğitimlerini tamamladı. Bursa'nın yeni alev savaşçıları tazyikli ve şınavlı kutlama ile teşkilata adım attı.İLKER TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 240 saat süren ve gerçeği aratmayan tatbikatları eğitimlerini tamamlayarak göreve başlamaya hazırlanan Bursa’nın yeni alev savaşçıları, eğitimin son gününü tamamladıktan sonra, tazyikli su ve şınavlı kutlama ile teşkilata adım attı.

İtfaiye erlerinin, üst devreleri tarafından hortumla ıslatılırken şınav çektiği anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kutlama sonrası ise yeni itfaiye erleri görevlerine başladı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyada bayaa popüler olan itfaiyeci hesaplarından @itfaiyeworkout sayfasından yeni itfaiye erlerinin kutlamasıyla ilgili paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni toplarken, dünya genelinde bir çok hesaptan da paylaşıldı.