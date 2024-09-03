Bursaspor ve Uludağ İçecek birlikteliğini gösteren 'Arkadan dağ gibi Uludağ var' standının açılışı Çamlıca Seyhanlar Gross16 ve Geçit Özhan Market’te gerçekleştirildi. Bir sokağı andıran stantlar vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.BURSA (İGFA) - Bursaspor ve Uludağ İçecek birlikteliğini gösteren 'Arkadan Dağ gibi Uludağ var' standının açılışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Açılışın ilk durağı Çamlıca Seyhanlar Gross16 oldu. Açılışa Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek Türk A.Ş Koordinatörü Levent Kızıl, Seyhanlar Market Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Seyhan katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Kızıl, "Biz Bursaspor ilie sponsorluk anlaşması yaptığımız zaman takımın arkasında olacağımızı dile getirmiştik. Şimdi de bu markette Uludağ Sokağı'nı kurduk. Uludağ İçecek'in 39 farklı çeşit ürünü bu sokakta vatandaşlarımıza sunulacak. Bursaspor ile birlikteliğimiz bu sokaklar ile daha da şekillenecek. Uludağ Sokağı'nın açılışını yapmaya geldik. İlk Uludağ Sokağı'mızı Çamlıca Seyhanlar Gross16'da açıyoruz. Sadece Bursa'da kalmayıp, bize kim ulaşırsa her yerde bu 'Uludağ Sokağı'nı açacağız." dedi.

BİR SONRAKİ DURAK GEÇİT MAHALLESİ OLDU

Uludağ Sokağı'nın bir sonraki adresi ise Geçit Mahallesi oldu. Projenin bir sonraki durağının Geçit Mahallesinde yer alan Özhan Market olduğunu belirten Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Kızıl, "Uludağ Sokağı projemiz aracılığıyla Bursaspor ile yaptiğımız kurumsal anlaşmayı sokağa taşıyoruz." diye ekledi.

Bu çalışmayı kendileriyle paylaştıkları için Uludağ İçecek ailesine teşekkürlerini ileten Özhan Zincir Marketleri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Bu projenin parçası olmak bizi mutlu etti. Sokağımızi ziyaret etmek için tüm vatandaşlarımızı bekleriz" ifadelerini kullandı.