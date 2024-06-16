Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ bünyesinde yer alan BursaRay 22.yılını kutluyor. 22 yıl önce ilk biletin kesildiği yer olan Merinos İstasyonu’nda düzenlenen kutlama töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ulaşımda raylı sistem ağırlıklı bir yönetim anlayışını hedeflediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursalıları sabahın ilk ışıklarından günün sonuna kadar evine, işine, okuluna ve sevdiklerine kavuşturan Bursa’nın toplu ulaşımda en çok tercih edilen markası BursaRay 22 yaşında. Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Erdem Saker zamanında temelleri atılan, Erdoğan Bilenser döneminde faaliyete giren BursaRay’ın 22. yılı yapılan törenle kutlandı. 15 Haziran 2002 saat 17:00’da ilk biletin satıldığı yer olan Merinos İstasyonu’nda yapılan törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, BURULAŞ’ın ilk genel müdür Fikret Yılmaz, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

Bursa’nın sahip olduğu sanayi ve yoğunluğa rağmen raylı sistem taşımacılığına geç sahip olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, raylı sistemleri geliştirerek Bursa’nın birçok noktasına ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bursa’nın ulaşım ile hızlı ve ulaşılabilir olmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini arttırmak istediklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’mızın ulaşım ağlarının geliştirilmesini ve modernizasyonunu önemsiyor, çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Bursa’da güvenli ve herkes için ulaşılabilir bir ulaşım sistemi sağlamak ve bu sistemimizi her gün bir adım ileriye taşımak için büyük çaba gösteriyoruz. Bursa'mızın gelişen ve büyüyen bir kent olma yolundaki engellerini bir bir ortadan kaldırıyor ve kentimizi geleceğe güçlü ve kararlı adımlarla taşıyoruz. Bu hedefimizde bizlerin yanında olan BURULAŞ yöneticilerimize ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle BursaRay’ın 22. yıl dönümünü de tekrar kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey ayrıca geçmiş dönemlerde görev yapan, BursaRay projesini Bursalılarla buluşturan, katkı koyan ve geliştiren başkanlara yöneticilere de teşekkür etti.

CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal ise geçmişten bugüne kadar projeye katkı koyan herkese teşekkür ederek, Bursa’da raylı sistemle ulaşımı arttırmak, daha güvenli ve kolay ulaşımı sağlamak ve kentin sorunlarını çözmek adına Bursalıların ve Büyükşehir Belediyesi’nin yanında olduklarını belirtti.

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ise “22 yıl önce bugün, raylı sistemlerin tekerinin dönmeye başladığı gün. Bundan sonra BURULAŞ olarak bize düşen sorumluluk ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in liderliğinde yeni bir 22 yıllık döneme başlangıç yapmak, yeni dönemin kahramanlarını, yeni dönemin öykülerini çıkarmak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından BursaRay’ın 22. yıl pastası kesilirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş tarafından BURULAŞ’ın ilk yönetim ekibi ve personeline teşekkür plaketi verildi.