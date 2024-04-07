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Maçın ardından yeşil-beyazlı taraftarlar ve futbolcular üzüntü yaşadı.

Bu sonuçla normal sezonun bitimine 4 hafta kala Bursaspor'un ligden düşmesi kesinleşti.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Atabay Çiçek'in golüyle öne geçen Trabzon temsilcisi, karşılaşmayı da 2-1 kazandı.

İlk yarının uzatma dakikalarında İlhan Depe ile 1461 Trabzonspor beraberliği yakaladı ve ilk devre 1-1 sona erdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 yenilen Bursaspor, TFF 2. Lig'e veda ederek, 3. Lig'e düştü. BURSA (İGFA ) - Bursa 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda Bursaspor ile 1461 Trabzonspor karşı karşıya geldi.

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