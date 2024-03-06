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20’ Penaltı noktası üzerinde boş kalan Çağatay Yılmaz, Berat Altındiş’e ara pasını aktardı. Berat Altındiş altı pas çizgisi üzerinden düzgün bir vuruş yaptı ve farkı 2’ye çıkardı. (0-2)

Bursaspor, Adıyaman FK deplasmanından 3-0 galibiyetle ayrıldı. BURSA (İGFA) - Ligin 29. Haftasında deplasmanda Adıyaman FK’ya konuk olan Bursaspor sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

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