Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursaspor Kulübü, 1-7 Ekim Emzirme Haftası sebebiyle yeni doğum yapan ve emzirmeye devam eden annelere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte; Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan ile Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, hastanede doğumunu gerçekleştirmiş lohusa kadınları ziyaret ederek, ilk 6 ay ve devamında anne sütünün önemini vurguladı.

Anne sütünün, anne ve yeni doğan bebek sağlığının yanı sıra bebeğin büyüme ve gelişimi için de en iyi, en doğal besin olduğunu dile getiren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, özellikle meme kanseri ve çeşitli hastalıklara karşı koruması sebebiyle de en az iki yıl anne sütüne devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Böylesine önemli bir etkinliğe destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise, sağlıklı nesiller yetiştirilebilmesi için anne sütünden vazgeçilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hastane içerisinde kurulan anne sütü standını da ziyaret eden ekip, yeni doğum yapmış kadınlara çeşitli hediyeler takdim etti.