TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bursaspor 4. hafta maçında Muşspor ile karşılaştı. Maçı, 43 bin 160 taraftar izledi. Bu durum, maç sonrası metroda yoğunluğa yol açtı.BURSA (İGFA) - Bursaspor-Muşspor maçı öncesinde kombine bilet satışının 20 binin üzerinde olması, Bursaspor’un 3 maçını da kazanması, Muşspor karşılaşmasına olan ilgiyi artırdı. Maç sonrası yaşanan yığılmadan dolayı, Acemler ve Odunluk metro istasyonlarında izdiham yaşandı.

Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, maç çıkışı Bursaray ile seyahat edecek vatandaşların izdiham yaşamaması için sıralı bariyer sistemi kurulduğunu, fazla sayıda güvenlik görevlisi ve takviye polis ekibi olduğunu, yedek tren sürücülerinin mevcut olduğunu, uyarıcı anonsların olacağını ve ek seferlerin konulacağını açıklamıştı fakat yeterli olmadı.

“ACEMLER’DEN KAÇTIK, ODUNLUK İSTASYONUNA GELDİK”

Odunluk metro istasyonundaki bazı taraftarlar maç sonrasında Herkes Duysun ekibine konuştu.

Taraftarlar, “Bursaspor maçından çıktık. ‘Araçla gelmeyin, toplu taşıma kullanın.’ diyorlar. Toplu taşımada da her Bursaspor maçı sonrası bu sorunu yaşıyoruz. 20 dakikadır yoğunluğun azalmasını bekliyoruz. Acemler Metro İstasyonu daha yoğun olur diye Odunluk İstasyonu’na geldik ama burası da çok kalabalık. Araçla gelsek trafik ayrı bir dert. Sadece maç günü değil, artık Bursa’da trafik problemi her saat var. Umarım Bursa’nın ulaşım sorunu en kısa zamanda çözülür.” dediler.

AVM ÇIKIŞLARINDA BİLE TRAFİK YAŞANDI

Özel araçlarıyla gelip araçlarını alışveriş merkezlerinin otoparklarına bırakarak stadyuma yaya gelen vatandaşlar, maç sonrası alışveriş merkezlerinin otopark çıkışlarında yoğunluk oluşturdu.