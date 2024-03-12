Herkes Duysun TV'de Mehmet Ali Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Spor Panorama programına Bursasporda Bugün Spor Koordinatörü Barış Yalım konuk oldu.ZÜBEYDE ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Spor Panorama programına katılan Bursasporda Bugün Spor Koordinatörü Barış Yalım, Bursaspor’un son durumu hakkında açıklamalar yaptı.

“SON 7-8 SENEDİR BURSASPOR CAMİASI MATEMATİK PROFESÖRÜ OLDU”

Bursaspor’un aldığı galibiyetler ile güzel bir hava yakaladığını söyleyen Bursasporda Bugün Spor Koordinatörü Barış Yalım, “İlk olarak Buca maçına gideceğim. Orada 2-0’lık bir mağlubiyet var ama iyi bir oyun vardı. İyi bir oyun derken onu altını çizeyim 16 maçtır kazanamayan Bursaspor vardı. O karşılaşmanın 16 karşılaşmaya göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Adıyaman’da ise Buca’da olduğu gibi oynarlarsa kazanacaklarına inanıyordum nitekim de öyle oldu, 3-0 kazandılar. Daha sonra camiada bir kıpırdanma oldu. 'Serik’i de yenip seriye bağlayabilir miyiz?' diye hemen matematiksel hesaplara girdik. Zaten son 7- 8 senedir Bursaspor camiası ‘matematik profesörü’ oldu. Her dakika hesap kitap yapıyoruz. Oradan buradan puan hesaplamaları yapıyoruz 'Acaba bir kurtarır yanı var mı?' diye ama kurtarır vaziyeti yok gibi duruyor.” dedi.

“HAKEM ERDEM TEMEL CEZA SAHASI DIŞINDAKİ POZİSYONA PENALTI ÇALDI”

Serik maçının kırılma noktası olarak hakemin yanlış penaltı karar olduğunu vurgulayan Bursasporda Bugün Spor Koordinatörü Barış Yalım, “Serik maçına iyi başladık her ne kadar pozisyon değerlendiremesek de sonrasında 2 gol bulduk. İlk yarı 2-0 biter diye düşünüyorum tam o sırada hakem Erdem Temel, ceza sahası dışındaki pozisyona penaltı çaldı. Pozisyonun penaltıyla da alakası yok, faulle alakası yok ve ceza sahası dışında gerçekleşiyor. Nasıl böyle bir karar verebiliyor anlayamıyorum.” ifadelerini kullandı.

“BURSASPOR UZUN YILLARDIR İLETİŞİM PROBLEMİ VAR”

Bursaspor’da iletişim konusunda bir amatörlük olduğunun altını çizen Yalım, “Bursaspor kulübü uzun yıllardır iletişimi kuramıyor. Örneğin Serik maçında 3 futbolcu sakatlandı, ne oldu bunlara? Hiçbir açıklama yok. Eskiden bunlar daha sakatlandığı anda bilgilendirme geçiyorlardı. Şu an bunlar yapılmıyor ya da geç yapılıyor. Bu konuda son yıllarda Bursaspor’da bir amatörlük var.” dedi.

BURSASPOR’DA KİM BAŞKAN OLACAK?

Bursaspor’da gözler mayıs ayında yapılacak kongreye çevrildi. Kulübün asıl amacını şirketleşmek olduğunu söyleyen çizen Barış Yalım, bu durum gerçekleşmezse başkanlık yarışı için aday olan isimleri tek tek sıraladı. İşte o isimler…

“Şu ana kadar adaylığını açıklayan Erkan Kamat, Emin Adanur ve Ali Ay bulunuyor. Bunun yanı sıra Sinan Bür ve yönetimi işler yolunda giderse ve Bursa’nın desteğini net bir şekilde hissederse kendileri de devam etme kararı alabilir. 4 net aday görülse de bu adaylar her geçen gün dökülmeye başladı yani son gün tek aday bile görebiliriz.”