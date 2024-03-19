Herkes Duysun TV ekranlarında gazeteci-yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin moderatörlüğünde yayınlanan Spor Panorama programının bugünkü konuğu Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Spor Panorama programında Türk sporunun gündemi değerlendirilmeye devam ediyor.

"ZONGULDAK MAÇI BİZİM İÇİN FİNAL"

Sezon başından beri teknik direktör ve yönetim değişikliklerinin takımın kendi bulmasına engel olduğunu ifade eden Ümit Şengül, " Oyuncuları altyapıdan tanıyordum. Kimin neler verebileceği hakkında bilgimiz vardı. Oyunculara mevkileriyle ilgili ufak dokunuşlar yaptık. Fizik olarak da toparlanma fırsatı bulduk. Oyuncularda buna reaksiyon verdiler. Artık her maç 7-8 pozisyona giren bir takım konumuna geldik. Son haftalarda yakalanan yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyoruz. Ligde kalıcı olmak adına Zonguldak maçı bizim için final." dedi.

"BURSA ŞEHRİ KULÜBÜNE DESTEK OLMALI"

Eldeki oyuncuların kapasitesini bildiklerini ifade eden Ümit Şengül, "Bize düşen oyuncuları inandırmaktı. Çocuklar artık sahada sorumluluk almaya başladılar. Bursaspor bir marka. Bu kulubü ayakta tutmalıyız. Bursa şehrinin kalan süreçte bu takıma destek olmasını istiyoruz. Sezon sonu yönetimimiz transfer tahtasını açmayı planlıyor. Bunu başardığımızda Bursaspor'un 3-4 yıl içerisinde hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz." dedi.

"GÜÇLÜ VE DİRENÇLİ OLMALIYIZ"

Bu kulübe hizmet etmeden ve değer katmadan hiçbir oyuncunun buradan ayrılmasına müsaade etmemeliyiz diyen Ümit Şengül, "Güçlü ve dirençli olmalıyız. Bu kulüpte oyuncu maksimum değerini bulduğunda satılmalı. Bizim bu takımda yürekten oynayacak oyunculara ihtiyacımız var. Biz bunun mücadelesini veriyoruz ve bunu oyunculara anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

"KIRKLARELİ MAÇINA TARAFTARLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Kırklareli maçının kritik olduğunu ve rakibin bizim gibi puan anlamında sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Ümit Şengül, "Ne yapıp edip bu maçı lehimize çevirmemiz lazım. İstek ve arzumu üst düzeyde. Basit hatalar yapmazsak maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bu maç bizim için kader maçı. Tüm gönül verenleri takımımıza destek vermeye çağırıyoruz. Biz Bursaspor olarak büyük bir güç ve potansiyele sahibiz." dedi.