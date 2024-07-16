Bursaspor’da başkan Enes Çelik’in ardından tahta açıldı. Bununla birlikte efsane isim olan Pablo Martin Batalla takımın başına getirildi.BURSA (İGFA) - Taraftarların merakla beklediği transferlerin peş peşe gelmesi Bursaspor ve Bursa medyasında büyük yankı uyandırırken sezona hızlı giriş yapıldı.

‘’10 TRANSFER BİRDEN AÇIKLANDI’’

Sezona fırtına gibi giriş yapan Bursaspor’da 10 transfer birden resmi olarak açıklandı. Tecrübeli isimlerle mukaveleye imza atan yeşil beyazlılarda hedef 3 sene içerisinde süper lig olarak belirlendi. Hamza Gür, Anıl Atağ, Tahir Babaoğlu, Ahmet İlhan Özek gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katan timsahlar taraftardan da tam not aldı. İşte Bursaspor’un tüm transferleri şöyle;

Hamza Gür

Anıl Atağ

Tahir Babaoğlu

Yiğitali Bayrak

Furkan Sakı

Mehmet Yiğit

Ahmet İlhan Özek

Bora Yılmaz

Mücahit Can Akçay

Taha Can Velioğlu

Bu isimler ile mukaveleler imzalanırken Bursaspor’un transfer gündeminde eski genç futbolcuların ve Volkan Şen, Serdar Aziz gibi tecrübeli futbolcuların da gündemde olduğu gelen bilgiler arasında.