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Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bursaspor ligin 28. haftasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. BURSA (İGFA) - Bursaspor, ligin 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahasında yaptığı antrenmanla başladı.

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