Bunlar da ilginizi çekebilir

Hatırlanacağı gibi, Bursaspor-Diyarbekirspor maçında saha karışmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynanan karşılaşmanın ardından profesyonel futbolcu Çağatay Yılmaz, teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da olayı Diyarbekirspor maçı sonrası profesyonel futbolcu Çağatay Yılmaz kadro dışı bırakıldı. BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, söz konusu gelişmeyle ilgili açıklama yaptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.