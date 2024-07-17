Uludağ İçecek ile forma sırt sponsorluğu imzalayan Bursaspor, 20 bin kombineyi hedefliyor.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig’den küme düşerek taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan Bursaspor , 3. Lig’den Süper Lig’e geri dönme hayali kuruyor.

Yeni seçilen Enes Çelik yönetimi ile birlikte camiada sinerji yakalamayı başaran genç başkan sponsorluk Uludağ İçecek ile yapılan forma sırt sponsorluğu anlaşmasında kombine hedefini açıkladı.

HEDEF 20 BİN KOMBİNE

Kombine konusunda ciddi atılımlar yapan Bursaspor’da başkan Enes Çelik, satılan kombineler hakkında, “Şu an 12 bini geçtik. 20 bin hedefimiz var. İnşallah o hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bursalıların dayanışması ile birlikte bunu başaracağız.” dedi.

Bursaspor başkanı Enes Çelik, şu ana kadar satılan tüm kombinelerin bireysel olduğunu açıkladı. Ayrıca Bursasspor ile Uludağ İçecek ile yapılan forma sırt sponsorluğunun değeri ise 10 milyon TL olarak açıklandı.