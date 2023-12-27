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Uzun zamandır mali problemlerle boğuşan Bursaspor’da, borcundan dolayı elektrik de kesildi.BURSA (İGFA) - TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta ligin dibine demirleyen Bursaspor’a bir darbe de elektrikten geldi. Göreve geldikleri günden bu yana mali problemlerle boğuşan yönetim, uyarılara rağmen biriken elektrik faturalarını ödeyemeyince yetkililer Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde elektrikleri kesti.

Olağanüstü genel kurula gitmeye hazırlanan Yeşil Beyazlıların elektrik borcunun 1.5 milyon lira olduğu öğrenildi. Bu gelişmeden sonra Özlüce tam anlamıyla karanlığa gömüldü.