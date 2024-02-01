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Bursaspor'a uzun yıllar önemli hizmetler veren Muhittin İpek, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu ve Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerindeki sahaların bakımına danışmanlık yapacak.BURSA (İGFA) - Bursaspor, sahalarındaki spora elverişsiz zeminin sağlıklı hale gelebilmesi için Muhittin İpek'ten ücretsiz danışmanlık alacak. Geçmişte Atatürk Stadı'nın zeminini Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayıp Türkiye'nin en iyi zeminine sahip statlarından biri haline getiren Muhittin İpek, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu ve Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ndeki sahaların bakımı için sezon sonuna kadar Bursaspor'a destek verecek.

