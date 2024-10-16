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Bursaspor’da Alex Gavrilovic 20 sayı, 6 ribaund alırken, Donte Grantham 16 sayı, 7 ribaund, 4 asist, Jaylon Brown ise 17 sayı 3 ribaund 4 asist yaptı.

Son periyotta ateşlenen Bursaspor periyot bitimine doğru farkı biraz daha açarak skoru 86-79’a getirdi. Karşılaşma Bursaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci periyotta oyundaki denge korundu soyunma odasına 41-38 Bursaspor’un üstünlüğü ile gidildi.

TOFAŞ Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadelenin ilk yarısı karşılıklı sayılarla geçti. İlk yarı 20-19 Bursaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

FIBA Europe Cup B Grubu 2. Haftasında Bursaspor, Anorthosis Famagusta’yı 86-79 mağlup etti. Duygu DOĞAN / BURSA (İGFA) - Bursaspor FIBA Europe Cup B Grubu 2. Haftasında Güney Kıbrıs ekibi Anorthosis Famagusta ile karşılaştı.

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