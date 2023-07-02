Bursaspor'un ilk toplantısında aday çıkmaması üzerine ertelenen ve tek adayın olduğu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Recep Günay, oy çokluğu ile 31. Bursaspor Kulübü Başkanlığı'na seçildi.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, 58. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nu Sütaş Timsah Park’ta 307 genel kurul üyesinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Kongrede tek aday olması dolayısıyla oylama açık oylama ile yapılıp yapılmayacağı Divan Kurulu'nca onaya sunuldu.

Oybirliği ile kabul edilen Genel Kurul Geçici Divan Başkanı Ayhan Barışçı, tek Başkan Adayı Recep Günay ve yönetim kurulu listesini üyelere tek tek okudu. Daha sonra açık oylamaya geçildi.

Recep Günay oy çokluğu ile 31. Bursaspor Kulübü Başkanlığına seçildi.

RECEP GÜNAY'IN EKİBİ

Recep Günay başkanlığındaki yeni dönem yönetiminde Ali Ekber Kurtum, Metin Genç, Ersoy Horoz, Turan Cesur, Sedat Topaloğlu, Burak Yağız, Ersel Kuzu, Ali Rıza San, Necati Desovalı, Savaş Sefa, Samet İlhan ve İlyas Kaya seçildi.

Günay başkanlığındaki kulübün yeni dönem Disiplin Kurulu'na Emre Akçıl, Sungurtekin Öztan ve Uğur Hacıoğlu seçilirken, TFF üyeliklerine ise; Beyhan Çalışkan, Mehmet Çakman, Ali Sait Adiloğlu ve Ünsal Mendi seçildi.

GÜNAY'DAN "BURSASPOR'A SAHİP ÇIKIN" ÇAĞRISI

Bursaspor'un vazgeçilmez olduğunu öne süren Kulüp Başkanı Recep Günay, "Bugüne kadar elimizden geldiği kadar Bursaspor'un yaşaması için mücadele ettik. Bursaspor'un kapanmasına bizim vicdanımız el vermedi. Sosyal medyada başka şeyler yazılsa da ben Bursaspor'un menfaati için ne gerekiyorsa yapacağım. Adaylıktan çekilmiştim ancak gelen telefonlar üzerine aday oldum. Yönetimsiz kalan bir derneğin, bir daha genel kurula gidemeyeceğinden bu hakkı kazanmak için biz aday olduk. Biz var olduğumuz sürece kulübümüzü yaşatacağız. Tüm Bursa'ya sesleniyorum: Bursaspor'a sahip çıkılsın" çağrısında bulundu.