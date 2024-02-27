Herkes Duysun TV ekranlarında gazeteci-yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin moderatörlüğünde yayınlanan Spor Panorama programının bugünkü konuğu Bursaspor PFDD Başkanı Ahmet Suphi Evke oldu.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursaspor PFDD Başkanı Ahmet Suphi Evke ile hem Bursaspor'un geleceği hem de son dönemde tartışılan hakem kararları değerlendirildi.

GENÇ OYUNCULAR BU DURUMU KALDIRAMIYOR

Bursaspor'un şu anda dip noktasında olduğunu ifade eden Ahmet Suphi Evke sözlerini şu şekilde açıkladı, " Çok genç olan oyuncu kadrosunun bu psikolojiyi çok kaldırabileceğini düşünmüyorum. Yönetim anlamında değişiklik yapıldı ancak futbolcu kadrosunun yeterli olmaması nedeniyle sorunlar devam ediyor. Genç oyuncu kadrosunun toparlayabileceğini çok ön görmüyorum." dedi.

BURSASPOR SEZON BAŞINDA OLUMSUZ SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Şu anda yaşanan tablonun sezonun henüz başında sinyallerinin verildiğini ifade eden Evke sözlerine devam etti, "Birkaç tecrübeli oyuncu elimizden kaçınca bu son kaçınılmaz oldu. Şapkadan tavşan çıkaracak bir kadro yok. Bursaspor'da genç ve tecrübeli oyuncular arasında bir harman olsa kulüp bu durumu çok daha rahat kaldırabilir. Bursa bir göç şehri. Bu nedenle altyapıdan sürekli belirli bir kalitenin üzerinde oyuncu çıkabiliyor. Ancak başarının yakalanabilmesi için transfer tahtasının kesinlikle açılıp oyuncu transferi yapılması lazım." dedi.

KAOSTAN BÜYÜK TAKIMLAR FAYDALANIYOR

Türkiye'de futbol müsabakalarında tartışmaların göbeğinde olan hakem kararları üzerine yorum yapan Ahmet Suphi Evke, "Bu tür kaos ortamları her zaman büyük kulüplere yarar. Şu anda Süper Ligin en tepesindeki iki kulüp bu konudan nasıl faydalanıyor görüyoruz. Lobisi olan, gücü olan, üst sıralarda olan takımlar bu manada her zaman avantajlı konumda.