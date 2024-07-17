Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde forma sponsorluğu lansmanı gerçekleştirildi. Bursaspor Uludağ içecek ile forma sponsorluğu noktasında anlaşmaya vardı.BURSA (İGFA) - "Yanındayım" kampanyası ile transferlerin devam ettiğini belirten Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Bu haftada Uludağ ile forma sporsonluğu konusunda anlaştık. Uludağ İçecek, gideceği yere şampiyonluk götürüyor. Bu yüzden artık daha emin adımlarla şampiyonluğa doğru yürüyeceğiz." dedi.

Uludağ İçecek Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Kızıl ise lansmana özellikle katılmak istediğini söyleyerek, "Başkanımız ve ekibi çok önemli bir şeyi gerçekleştirdi. Tahtayı açtılar ve bu Bursaspor'a sahip çıkmak demektir. Tahta açmadan sponsorluk yapmayı düşünmedim ama onlar bir rüyayı gerçekleştirdi, Bursa bizim için öncelikli bir şehir, resmen kapanmanın eşiğinden döndü. Bursaspor başkan ve ekibine başarılar diliyorum." dedi.

Uludağ İçecek CEO’su Mete Öz ise şu ifadelere yer verdi:

"Ben de Bursaspor yönetimi ile 2005'te tanıştım. Bu zor dönemde Enes Başkanın işi çok zordu. Çok zor dönemler atlattık genç, dinamik bir başkanımız var. İnşallah çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum."

BURSASPOR'UN ARKASINDA DAĞ GİBİ ULUDAĞ VAR

"Uludağ İçecek sporun ve sanatın yanındadır" diyen Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ise "Bizim sponsorluk anlaşmalarımız uzun solukludur. Biz bir uluslararası marka olarak Avrupa'da üretime başlıyoruz. Her zaman Bursaspor'un yanındayız. Çıktığımız, doğduğumuz yeri hiçbir yeri unutmadık, unutmayacağız. Bursaspor'un arkasında dağ gibi Uludağ var artık. diye vurguladı.