Tahmini Okuma Süresi: dakika

Herkes Duysun TV ekranlarında gazeteci-yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin moderatörlüğünde yayınlanan Spor Panorama programının bugünkü konuğu Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Beyhan Çalışkan oldu. Programda Bursaspor'un son durumu konuşuldu.M. TAHA ÇELİKBAŞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV'de bugün Spor Panorama programında Bursaspor'un güncel durumu konuşuldu.

Göreve yeni geldiğine değinen ve büyük sevgi gösterildiğini dile getiren Beyhan Çalışkan "Amacımız Bursaspor'u güzel yere getirmek. Bursa şehri ne istediğini bilmesi lazım. Bursa şehri derse Süper lig istiyoruz bu şehrin önde gelenleri daha çok sahip çıkar. Biz sağlam temel oluşturıcaz 1 ay içerisinde 8 milyona yakın para topladık inşallah daha iyi olacak." dedi.

HİÇ KİMSE BOŞ ÇEVİRMİYOR

Önemli isimlere ziyarete bulunduğu ve herkesten olumlu yanıt aldığını kimsenin boş çevirmediğine değinen Beyhan Çalışkan "Ticaret Sanayi Odası Başkanı, Valisi ve daha nicelerine gittik bizi geri çevirmedi. Bursa 4 milyonluk şehir. Herkes Üzülüyor. Güzel oynayan futbolcularımız satıldı. O birlikteliği geliştirirsek iyi yerlere geliriz." dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZONA BORÇSUZ GİREBİLİRİZ

Amaçları Bursaspor'un kötü gidişatını bitirmek olduğunu vurgulayan Beyhan Çalışkan "Yaklaşık 60 bin işletme var Bursa'da. Herkes elini taşın altına koyarsa, 1 ayda 1 Milyar lira, 3 ayda 3 Milyar lira. Önümüzdeki sezona borçsuz girebiliriz. Eğer Bursaspor'a güveniyorlarsa Bursaspor'u seviyorlarsa herkes elini taşın altına koyabilir. Ben kimse için para istemedim ama Bursaspor için çok kapı çaldık." Dedi.

HERKES BURSASPOR'LU

Herkes Bursasporl'u bir sürü Belediye Başkan Adayı geldi. Çok proje sundular. Biz şampiyon olmuş takım yönetiyoruz. Süper ligde olsak gelir var. Şuan çok olumlu işler var. En yakın zamanda müjdeler var.

BİZİM TARİHİMİZİ YIKTILAR

Bursaspor'un eski stadının yıkılması ile o dönem ki atmosferin olmadığını söyleyen Beyhan Çalışkan "Bana göre orasının yıkılması ayrı parantez gerekir. Orada bizim tarihimiz vardı. Orası butik stad olarak kalabilirdi. Şehir dışına büyük stad yapılabilirdi. Şuan ki stad büyük ama eski atmosferi yakalayamıyoruz." dedi.