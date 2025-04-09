Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şampiyonluk maçının Balıkesir'de oynanacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Artvin Hopaspor - Bursaspor maçının oynanacağı statla ilgili yeşil beyazlı kulüp başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından 13 Nisan Pazar günü oynanacak mücadelenin ev sahibi takım stadyumunun tadilatı nedeniyle, Artvin Hopaspor'un başvurusuyla İstanbul'a alınmak istendiği, bu talebin kabul görmemesi sonrası Balıkesir Atatürk Stadyumu için girişimde bulunulduğunu belirtti.

Yeşil-beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.

https://twitter.com/EnsCelik16/status/1909953112598606039