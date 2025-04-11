Valley Of Tourism, Turkish Airlines ve BellaVita iş birliğiyle düzenlenen İstanbul & Bursa Workshopu, 220 yabancı seyahat acentası temsilcisini buluşturdu. Bursa’nın doğal ve kültürel zenginliklerine hayran kalan temsilciler, kente turist çekmek için çalışacaklarını belirtti.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) Türk turizmini dünya genelinde tanıtmak amacıyla Valley Of Tourism, Turkish Airlines ve BellaVita ortaklığıyla 7-11 Nisan tarihleri arasında İstanbul & Bursa Workshopu düzenlendi.

220 yabancı seyahat acentasının katıldığı etkinlikte, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir köşesinin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığı, kültür, kış ve yayla turizmi gibi alternatiflerin de öne çıktığı vurgulandı.

4 gün süren Workshop’un ilk iki günü İstanbul Rixos Otel’de, son iki günü ise Bursa Swiss Otel’de düzenlendi. Katılımcılar, İstanbul’un tarihi dokusunu ve Bursa’nın yayla, kış ve kültür turizmi potansiyelini keşfetti. 10 Nisan’da Swiss Otel Bursa’da düzenlenen gala gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Turizm Koordinatörü Özcan Şirin, organizasyonu Herkes Duysun mikrofonuna değerlendirdi.

36 yıllık turizm deneyimi ile Türk turizmini farklı boyutlarıyla tanıtmak istediğini belirten Şirin, "Valley Of Tourism uzun yıllardır tanıdığım, güvenilir bir firma. Şirketin vizyonunu geliştirmek, geleceğini planlamak adına iş birliği yaptık. Deniz ve güneşin yanı sıra kültür, kış ve yayla turizmini öne çıkardık. Türkiye’nin kaliteli hizmetini ve uygun fiyat avantajlarını anlattık. Bu etkinlik, Türk turizmine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Dört gün süren workshop, Türkiye’nin turizm çeşitliliğini dünyaya tanıtırken, organizasyonun meyvelerinin önümüzdeki süreçte Bursa’nın turizmine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.