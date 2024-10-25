Bursa Devlet Tiyatrosu, 1972 yılından bu yana düzenlediği Feraizcizade Gençlik Tiyatro Kursu ile genç yetenekleri keşfetmeye ve Türk tiyatrosuna katkıda bulunmaya devam ediyor.Gülsün ARSLAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bu yıl, 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen yetenek sınavında, 98 aday, sahne yeteneklerini sergilemek üzere bir araya geldi. Seçici kurulda; Komisyon Başkanlığında Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Salih Cem Şener, Acan Ağır Aksoy, Belgin Bilgin ve Ali Volkan Çetinakaya komisyon üyesi olarak yer aldılar. İlk ders zili 26 Ekim Cumartesi saat 10.00’da çalacak.

Bursa Devlet tiyatrosu sanat yönetmeni Sezai Yılmaz, "Kurs, gençlerin sanatsal gelişimlerine önemli bir katkı sağlarken, tiyatro sanatına olan ilgiyi de artırmayı hedefliyor. Adaylar, seçme sürecinde hazırladıkları şarkı, şiir ve tiratla yeteneklerini gösterme fırsatı buldu. Bursa Devlet Tiyatrosu’nun deneyimli eğitmenleri, adayların yeteneklerini değerlendirerek en uygun kursiyerleri seçti." şeklinde konuştu.

HEM TEORİK BİLGİ HEM PRATİKTE UYGULAMA

Feraizcizade Gençlik Tiyatro Kursu, kursiyerlere tiyatro sanatı hakkında bilgi sahibi olma ve sahne tecrübesi kazanma fırsatı sunuyor. Kursiyerlere yıl boyunca mimik, doğaçlama, konuşma sanatı, tiyatro tarihi, hareket ve şan konularında eğitimler verilecek. Katılımcılar, hem teorik bilgiler edinirken hem de pratik uygulamalarla sahne deneyimi kazanacaklar.

GENÇ SANATÇILARIN ÖNÜ AÇILACAK

"Bursa Devlet Tiyatrosu, bu geleneksel kurs ile genç sanatçı adaylarının yeteneklerini ortaya çıkarmayı, onları desteklemeyi yön vermeyi amaçlıyor." diyen Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kursun sonunda, eğitim alan kursiyerlerin, sahneleyecekleri oyun ile öğrendiklerini sergilemesi planlanıyor. Bu sayede genç yetenekler, sahne deneyimi kazanırken, izleyicilerle buluşma fırsatı da yakalayacaklar."

HAYALLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞACAKLAR

Yılmaz, "Bursa Devlet Tiyatrosu, Feraizcizade Gençlik Tiyatro Kursu aracılığıyla gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlayarak, Türk tiyatrosuna yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor." dedi.