Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Osman Gazi´yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında Tophane Meydanı’nda resmi açılış töreni düzenlendi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan açılış töreninin ardından binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Fetih Yürüyüşü’nde ise 1326 yıl önce yaşanan fetih coşkusu günümüze taşındı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın fethinin 699’uncu yıldönümünde düzenlediği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri ile fetih coşkusunu tüm kente bir kez daha yaşatıyor. Bu yıl 20’incisi gerçekleştirilen Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında Tophane Meydanı’nda görkemli bir açılış töreni gerçekleştirildi. Tophane Meydanı’nda gerçekleştirilen şenliklerin açılış töreni, Bursa Mehter Takımı’nın gösterisiyle başladı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde sahne alan Kılıç Kalkan Ekibi’nin gösterisi ise coşkuyu doruğa çıkardı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alpatlı, Moğolistan, Kosova ve Bosna Hersek’teki kardeş şehirlerin belediye başkanları ve temsilcileri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

“Bursa, kuruluşta ne kadar öneme sahipse, kurtuluşta da aynı öneme sahip”

Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa’nın 699 yıl önce, 23 yıllık bir kuşatmanın sonunda fethedildiğini dile getiren Başkan Aydın, “Osman Gazi’nin çok istediği ancak oğlu Osman Gazi’ye nasip olan bu kutlu şehrin fethi sırasında tek bir damla kan dökülmedi. Bugün, Osmanlı’ya başkent olmuş, hem Osmanlı tarihi hem de Cumhuriyet tarihi boyunca çok önemli gelişmelere ev sahipliği yapmış Bursa’nın fethini kutluyoruz. Ecdadımız, fethin ardından sürdürdüğü adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı ile 600 yıl sürecek olan Osmanlı İmparatorlu’nun temellerini atmışlar. Bursa, kuruluşta ne kadar öneme sahipse, kurtuluşta da aynı öneme sahip. Bursa’nın işgali sırasında Yunan komutan Osman Gazi’nin türbesinde fotoğraf çektirmiş ve ‘Osman kalk imparatorluğunu kurtar’ diyerek saygısızlık yapmıştır. Bursa’nın işgal edildiği ve Osman Gazi’ye yapılan bu saygısızlığın haberi Ankara'da bulunan İlk Meclis'te büyük üzüntüye yol açmış, 10 Temmuz 1920'de Meclis kürsüsüne siyah örtü (Puşide-i Siyah) örtülmüştür. Bursa, 2 yıl 2 ay 2 gün süren düşman işgalinden kurtulduktan sonra o siyah örtü kaldırılmıştır” dedi.

“Ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz”

Osman Gazi, Orhan Gazi, tüm Osmanlı padişahları ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anarak konuşmasını sürdüren Başkan Aydın, “Bursa’nın kurtuluşunda büyük öneme sahip Şükrü Naili Paşa’yı, Keles Kıranışıklar Köyü’nden Saadettin Efe’yi, Harmancık’tan Canım Efe’yi ve tüm dağ müfrezesini de unutmamak gerekir. Hepsinin Bursa’nın kurtuluşunda ve bizlerin bugün bu etkinlikleri yapabiliyor olmamızda çok büyük emekleri var. Bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“Bursa’nın fethinin 700’üncü yılına yakışan bir tören yapacağız”

Önümüzdeki yıl Bursa’nın fethinin 700’üncü yılını kutlayacaklarını hatırlatan Başkan Aydın, “Bursa’nın fethinin 700’üncü yıldönümünü coşkulu bir şekilde kutlamayı amaçlıyoruz. Bu toprakları bizlere yurt edindiren, kardeşçe, barış ve huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan ecdadımıza yakışan törenler yapmak istiyoruz. Bir devlet töreni ile coşkulu bir 700’üncü yıl töreni yapmayı arzuluyoruz. Bu konuda şimdiden çalışmalara başladık. Ecdadımız iyi ki bu toprakları fethederek yurt edinmişler; iyi ki Mustafa Kemal Atatürk düşman işgalinden kurtararak bu toprakların bizlerin yurdu olarak kalmasını sağlamış. Bir kez daha tüm ecdadımıza şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün, Bursa’nın fethini ve bu kutlu şehrin manevi kurucusu Osman Gazi’yi anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bursa’nın fethi, sadece bir şehrin alınışı değil; bir medeniyetin doğuşu, bir imparatorluğun kök salışı, bir milletin kadim yürüyüşünün simgesidir. Bursa sadece taş ve toprakla değil, ilimle, irfanla, hoşgörüyle, sanatla, mimariyle yoğrulmuş ve ecdadımızın izlerini taşıyan bir kültür başkenti olmuştur. Bugün hem kurucu liderimiz Osman Gazi’yi anıyor, hem de bu kadim şehrin fethini coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı günde bize düşen görev ecdadımızın mirasına sahip çıkmak ve onların inşa ettiği değerleri geleceğe taşımaktır”

Tophane Meydanı’ndaki açılış töreninin ardından Osman Gazi´yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’nin en önemli ayağını oluşturan Fetih Yürüyüşü, büyük bir katılımla gerçekleşti. Kılıç kalkan ekibi, mehter takımı, yöresel derneklerin halk oyunları ekipleri, amatör spor kulüplerinin sporcuları, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çeşitli derneklerin temsilcilerinin yer aldığı dev kortej, Saltanat Kapı’nın önünden yürüyüşe geçti. Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi güzergahında devam eden Fetih Yürüyüşü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi önünde halk dansları ekiplerinin muhteşem gösterisiyle son buldu.