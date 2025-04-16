Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda karı-koca öğretim görevlileri İsmail G. ve Gülay G. hakkında mobbing, şiddet, taciz ve baskı iddialarıyla savcılığa suç duyurusu yapıldı. Bursa gündemini sarsan gelişmelerle ilgili öğrenci ve veliler, rektörlükten acil çözüm talep etti.Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nde yaşanan olaylar, şehir gündemini sarsmaya devam ediyor. Öğrenciler ve aileleri, karı-koca olan iki öğretim görevlisi İsmail G. ve Gülay G. hakkında mobbing, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şiddet ve taciz iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, şikayetler üniversite rektörlüğüne de iletilerek sorunlara acil çözüm talep edildi.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİMLER

Şikayetlerin hedefindeki İsmail G.’nin, 2021 yılında benzer suç unsurları nedeniyle emekli edildiği öne sürülürken, kendisi ve eşi Gülay G.’nin halihazırda konservatuvarda görev yaptığı belirtildi. Öğrenci ve veliler, emniyette verdikleri ifadelerde, çocukların sınıfta bırakılma tehdidiyle baskı ve mobbinge maruz kaldığını, bu nedenle birçok ailenin şikayette bulunmaktan çekindiğini ifade etti.

VELİLERDEN SERT TEPKİ: “ÇOCUKLARIMIZ TRAVMA YAŞIYOR”

Bir veli, rektörlüğe sunulan şikayet dilekçelerine atıfta bulunarak, “Çocuklarımız bu olaylar nedeniyle ağır travmalar yaşadı. Sosyallikten uzaklaştılar, sanatlarını yapamaz hale geldiler. Bu öğrenciler, başarılarıyla ülkemizi dünyaya tanıtacak sanatçı adaylarıdır. Yaşananlar kabul edilemez” dedi.

Başka bir veli ise adalet arayışlarını vurgulayarak, “Bu mesele tüm halkı ilgilendiriyor. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Rektörlüğü ve savcıları göreve çağırıyoruz. Eğer bu olaylar çözülmezse ve sesimizi duyuramazsak, konservatuvar önünde toplanacağız” diye konuştu.