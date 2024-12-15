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Sergi, Bursevi’nin eserlerinden ve hayatından kesitlerin yer almakta ollup, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunacak.

Valimiz Sayın Erol Ayyıldız, İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatlarının 300. seneidevriyeleri münasebetiyle düzenlenen "Bursevi'nin Kaleminden" sergi açılışına katıldı. BURSA (İGFA) - Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız katıldı.

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