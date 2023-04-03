Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği'nin (BURTİMDER) olağan genel kurulu Ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla iftar organizasyonuyla birlikte düzenlendi. Toplantıya üyelerin ilgisi yoğun olurken, tek liste ile gerçekleşen toplantıda mevcut başkan Murat Çakmaker’in listesi oy birliği ile kabul edildi.

Derneğin uzun yıllar yönetimini üstlenmiş ve bugün Onursal Başkan olarak desteğini sürdürmeye devan eden Yusuf Aydın Eskibozkurt da toplantıda hazır bulundu.

Eski yönetimin çoğunlukla devam ettiği yeni yönetim kuruluna iki yeni üye geldi. Genel Kurul da ayrıca üye giriş ücretleri ve yıllık üye aidatları da güncellendi.

Alınan karara göre giriş ücreti bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin lira olurken yıllık aidat ücreti de 2 bin lira olarak kabul edildi.

Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan BURTİMDER Başkanı Murat Çakmaker, aynı heyecan ve ruhla çalışmalara devam edeceklerini belirterek, hem temsil ettikleri sektörlerin, hem de üyelerin çıkar ve vizyonunu geliştirmek için var gücümüzle çalışacaklarını söyledi. Çakmaker, önümüzdeki süreçte çatı organizasyonları olan TİMFED’in de katkılarını görmeye devam edeceklerini belirtti.

Murat Çakmaker başkanlığndaki yeni yönetimde; Cengiz Eker, Salim Yılmaz, Burak Barut, Hasan Okumuş, Can Can ve İrfan Muröz yer aldı.