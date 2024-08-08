BURULAŞ otobüs filosunun gençleşmesi ve 10 adet yeni otobüsün hizmete sunuluşuna özel düzenlenen basın toplantısı, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli’nin katılımları ile gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Açılış konuşmaları öncesinde Bursa’nın en önemli figürlerinden olan Hacivat ve Karagöz gösterisi, protokole ve vatandaşlara sunuldu.

BURULAŞ olarak Türkiye’de en iyi hizmeti verme düşüncesine sahip olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hem yönetimimiz hem çalışanlarımızla Bursa halkının güven ve keyifle yolculuk yapabilecekleri bir atmosfer sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki Bursa’ya göreve gelirken, Bursa’yı son seviye teknolojiyle, güvenle yaşatarak, hep birlikte olacağımızı söyledik. Filomuzu gençleştirme sözümüzü de tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplu ulaşım vatandaşımız için son derece önemli. Yeni metro hatlarının yanı sıra tramvay ile de ilgilendiğimizi söylemek istiyorum. Aynı zamanda ulaşım filomuzu gençleştirerek, müşterilerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamaya çalışıyoruz. Bursa’nın ulaşım sistemini sorun halinden, çözülmüş haline dönüştüreceğiz.” dedi.

Filoda toplam 547 araç olduğunun altının çizen Başkan Bozbey konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Bursamızda kesintisiz ulaşım sağlamaya çalışıyoruz. Bursamızın ulaşım standartlarını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Planlarımızı ilçelerimizin ihtiyaçlarına göre yapıyoruz. Amacımız, Bursa’nın en önemli konularından bir tanesi olan ulaşım sorunun çözülmesi. Bu amaçta, bildiğiniz gibi BURULAŞ envanterinde bulunan iki makam arabasını satarak, beş adet mikrobüs aldık. Özellikle gece saat 12’den sonra ulaşım sözü vermiştik. Metrolarımızda bunu gerçekleştirdik. Şimdi ise metro hatlarına paralel şekilde otobüs seferlerimizi de gerçekleştiriyoruz.”