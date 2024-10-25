Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) ve federasyon üyesi dernekler, Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılını Ankara’da düzenlenen etkinliklerle kutladı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - BUSADER Federasyonu ve bağlı derneklerin başkan ve üyeleri ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edip, Cumhuriyet’e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlılıklarını bir kez daha vurguladılar; Cumhuriyet’in ve değerlerinin korunması adına her zaman olduğu gibi üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerine söz verdiler.

BUSADER ailesi, aynı gün Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin (ANSEDER) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet’in 101. Yılı Özel Programı’na katıldı. ANSEDER Yönetim Kurulu Başkanı Öztuna Norman ile Türk Sanayici ve İş İnsanları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı ve ANSEDER Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak’ın konuşmalarının ardından söz alan BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, Cumhuriyet’in değerlerinin korunması adına üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini belirterek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

“Değerlerimize yardımlaşarak sahip çıkıyoruz”

Doğal kaynakları gittikçe tükenen dünyada, gelecek nesillere daha sağlıklı ve güçlü bir gelecek bırakabilmek adına yaşamın her alanında sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan Zerrin Özgüle, “Bizler de BUSADER olarak bu konuda farkındalık oluşturmak adına örnek projelere imza atıyoruz. Bu anlayış ve bilincimizin en güzel örneği hep birlikte 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen bölgelerden olan Hatay’ın Samandağ İlçesi’ne yaptığımız okuldur. Öğrencilerimizin ve yöre insanının projemizin ardından bizlere bakışları ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize gösterdi. Okulumuza desteğimiz ve sürdürülebilirliğin yaşama yayılması adına projelerimiz sürecek. Eğitim ve sağlık haklarının önemini biliyor, projelerimizle destekliyoruz. Bizler Cumhuriyetimize, ülkemize ve geleceğimize hep birlikte dünyaya ve insanlara faydalı olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu yolda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hatay’a gönderilecek ecza çantaları için yararına düzenlenen organizasyonda vals ve zeybek gösterileri de yer aldı. Ayrıca Canto Orkestrası’nın yer aldığı programda Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıldönümüne özel pasta kesimi Federasyon Başkanı ve dernek başkanları tarafından yapıldı.

ANSEDER tarafından yıl sonuna kadar çeşitli alanlarda takdim edilecek Cumhuriyet Ödülleri’nde, Filenin Sultanları’na Cumhuriyet’in Kızları, Ampute Futbol Milli Takımı’na Cumhuriyet’in Delikanlıları, Sanatçı İpek Tuzcuoğlu’na Cumhuriyet Kadını Onur Ödülü, TRT Spor’da yayınlanan Sormazsam Olmaz Programı’na ise 2024 Yılı En İyi Spor Programı Ödülleri takdim edildi.