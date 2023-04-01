Bursa Eğitim ve Sağlık Gönüllüleri (BUSADER) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte BALKANTÜRKSİAD Yönetimi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaret BALKANTÜRKSİAD Evi’nde gerçekleşti. Toplantıda konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, BUSADER Federasyonu Yöneticilerine çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen genel kurulları sonrasında yeni dönemde de çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Fatih Şakir, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler bu ülkenin ve güzel Bursamızın geleceğine katkı koymak için çalışan iş insanları olarak, sosyal sorumluluk projelerimiz ve özellikle de Türkiye’yi güçlü geleceğine taşıyacak olan gençlerimizin eğitimine desteklerimizle öne çıkan bir derneğiz. BALKANTÜRKSİAD çatısı altında adeta bir aile olduk, Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle projeler üretiyor, çalışmalar yapıyor ve ülkemize faydalı işlere imza atmaya çabalıyoruz. Bu yolda her türlü işbirliğine açık olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bursamız için, ülkemiz için taş üstüne taş koymak adına her çabanın yanında olacağız” dedi.

BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle ise BALKANTÜRKSİAD’ın çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini söyledi. Zerrin Özgüle, federasyon olarak 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerin yaralarının sarılması adına çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduklarını anlatarak, “2 Mayıs 2023 Salı Günü depremlerden en çok etkilenen illerimizden olan Hatay’ın dünyaca ünlü değeri Medeniyetler Korosu Bursamızda bir konser verecek. Bursa Merinos AKKM’de düzenleyeceğimiz organizasyonun tüm geliri ile yine Hatay İlimizde 7 derslikli prefabrik bir okul yaptırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından BALKANTÜRKSİAD Yönetimi olarak projeye destek vereceklerini söyleyen Fatih Şakir, BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle’ye plaket takdim etti.