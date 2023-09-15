BUSADER Bursa ve Veteran BUSADER’in birlikte düzenledikleri kahvaltıda bir araya gelen üyeler yeni döneme 'merhaba' dedi.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa ile Veteran Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri (BUSADER) üyeleri, Balat Binicilik Kulübü’nde düzenlenen renkli kahvaltıda bir araya gelerek yeni döneme 'merhaba' dedi.

BUSADER Federasyonu ve BUSADER Kurucu Başkanı Zerrin Özgüle’nin yanı sıra, tüm üye ve konukların yoğun ilgi gösterdiği kahvaltının açılış konuşmasını yapan Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke ve Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk, yeni dönemde yapılacak çalışmalar ve Federasyon öncülüğünde, Hatay’da inşa edilmekte olan Samandağ BUSADER İlkokulu hakkında üyelere bilgi verdiler.

Yeni dönemde de birçok önemli projeye imza atmak için kolları sıvadıklarını belirten Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke ve Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk, üyelerden büyük

destek beklediklerini söylediler.