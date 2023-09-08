Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Orta Vadeli Planın (OVP) değişim isteğini yansıtması açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Anlayış değişimi umudumuzu artırdı” dedi.BURSA (İGFA) - BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, seçim öncesi ekonomik anlayışla gelinen noktadaki ekonomik anlayışın tamamen farklı olduğunu ve bugünkü anlayışın işleri rayına sokmak için bir umut oluşturduğunu kaydetti.

Başkan Küçükkayalar, daha gerçekçi verilerle, gerçekçi ve çözüm odaklı bir ekonomik anlayışın sinyallerinin alındığı 3 ayın sonunda yayınlanan OVP’nin bu umudu artırdığını da kaydetti.

Faiz artırımı, enflasyon hedefinin revize edilmesi ve kur baskılama konusunda eski katılığın olmamasını, olumlu gelişmeler olarak değerlendiren Küçükkayalar, OVP’ye de yansıyan bu anlayışın başka unsurlarla da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Küçükkayalar, iç tüketimi baskılayıp büyümeyi ihracatla yapmaya çalışan yaklaşımı doğru bulduklarını ancak bunun için ihracatın hem kur politikalarıyla hem finansa ulaşım noktasında, hem de sektörlere göre belirlenecek diğer yardım paketleriyle desteklenmesinin şart olduğunu belirtti.

OVP’de yapısal reformlar içinde yer alan sanayi politikaları ile eğitim-istihdam politikaları arasında bir ilişki kurulmasını çok olumlu bulduklarını da kaydeden BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, “İş dünyamızın iş gücü ihtiyacı hat safhada. Bu yaklaşımın bunu da çözmesini umuyoruz” dedi.