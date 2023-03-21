İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde, Bursa'yı Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği temsil etti.BURSA (İGFA) - BUSİAD, Ağustos 2022’de başlayan hazırlık süreçlerine de katılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, ekonominin olması gereken noktaya ilişkin görüşlerini, çalışma masalarında muhataplarına aktararak hazırlanan sonuç bildirisine de katkı koydu.

İş insanlarının çatı kuruluşu TÜRKONFED ile birlikte bir hafta boyunca kongrede yer alan BUSİAD’ı, Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç temsil etti.