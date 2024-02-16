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Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Can, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş’u ziyaret ederek Alan Başkanlığı hakkında bilgi aldı.BURSA (İGFA) - BUSİAD Üyesi ve Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Çetin Ceylan ve BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç’un da katıldığı ziyarette, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, mevcut durumda en büyük sorunun günübirlikçilerin pistlere girişinin olduğunu ifade ederek, Uludağ’a 20 bin aracın giriş yaptığı günler olduğunu söyledi.

Yaya izolasyonu ile ilgili çalışmalara başlanıldığını, bu doğrultuda, ziyaretçilerin piknik yapabileceği ve kızak kayabileceği alanların belirlenmesinin ve kurulmasının düşünüldüğünü ifade eden Çavuş, esas önemli çalışmanın, mart ayında yapılacak üst ölçekli plan ihalesi sonrası olacağını da kaydetti.

Çavuş, hedefin Uludağ’ın 12 aya yaygın şekilde cazip turizm alanı haline getirilmesi olduğunu da dile getirdi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise, bilgilendirme için Çavuş’a teşekkür ederek, BUSİAD’ın “Sanayi, tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” çalışmasına değindi. Küçükkayalar, turizme özel önem verdiklerini ve Uludağ’ın 12 ay turizme kazandırılmasını da önemsediklerini belirtti.

Küçükkayalar, Bursa yararına olacak, Bursa paydaşlarının katılımcılığında yapılacak çalışmaların kent kültürünün oluşması açısından önemli olduğunu, BUSİAD’ın Bursa Vizyonu çerçevesinde bu çalışmalara destek olmaya hazır olduklarını da ifade etti.