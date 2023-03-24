Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Eğitim ve Gelişim Komitesi, TOFAŞ Akademi’de afet üzerine TOFAŞ'ın uygulamaları konusunda bilgilendirildi.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Acil Durum Yönetici Yardımcısı Ayhan Aydın, TOFAŞ bünyesinde oluşturulan TAKUT ekibinin 7/24 acil duruma müdahale edecek donanım ve yeterliliğe sahip olduğunu anlatarak, afetlere karşı hazırlık aşamalarını katılımcılara aktardı.

Aydın, tatbikatlar yaparak acil durumlara karşı sürekli hazır olmak için uğraştıklarını belirterek, İtalya’dan özel olarak getirdikleri arama ve kurtarma aracı hakkında da bilgiler verdi.

Aydın, doğu bölgelerinde gerçekleşen depreme, gün içinde bu araçla bölgeye ulaştıklarını belirterek, araçta yer alan teknik özellikler ve ekipmanlara ilişkin de detayları anlattı.

Katılımcılar aracı yakından inceleme şansı da buldular. Toplantının ardından bu toplantıların tüm BUSİAD üyeleri için gerçekleştirilmesine de karar verildi.