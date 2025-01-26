Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), 46. Olağan Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - BUSİAD'ın mali genel kurulunda divan başkanlığını Şerif Arı yaptı.

Genel kurulun açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, 2023 yılı Mart ayında kamuoyu ile paylaştıkları Bursa’nın nasıl bir kent olduğu ve ne olabileceğine ilişkin kapsamlı bir çalışma olan “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” vizyon belgesiyle başlayan sürece ilişkin geniş bir konuşma yaptı. Küçükkayalar, “Belgemiz çok ses getirdi ve olumlu geri dönüşler aldık. Vizyon belgemizin amacının akıllarda yer etmesi için Bursa’nın Türkiye’de organize sanayinin ilk kurulduğu kent olmasından hareketle, “Sanayinin Pilot’u Bursa, Dönüşümün de Pilot’u Olmaya Hazır” sloganını geliştirdiklerini belirterek, "Biliyoruz ki sanayiye öncülük eden kentimizin artık yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüme de öncülük etmesinin zamanı gelmişti. Bunu yapabilecek bilgi, birikim ve deneyime Bursa’mız sahipti. Bu arada yerel yönetimlerde yaşanan değişimle birlikte Bursa Planlama Ajansı kuruldu. Ajans hızla çalışmalarına başladı ve 2025 sonunda 1/100.000’lik Bursa 2050 Çevre Düzeni Planının açıklanacağını duyurdu. Bunun üzerine son üç aydır biz de sloganımızı yeni bir aşamaya taşıdık. Artık tüm ortamlarda “Yaşanabilir bir Bursa için tam zamanı” diyoruz.” diye konuştu.

Başkan Küçükkayalar, “Adının başında Bursa olan gönüllü bir kuruluş olarak bunu kendimize bir borç biliyoruz” diyerek, ”Sıra yaşanabilir bir kent, yeni üretim biçimlerini anlamak ve onu iş yapışımıza uygulamakta. Uzun yıllardır zaten yeşil ve dijital dönüşümü konuşuyorduk. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile de bu artık bizler için kaçınılmaz bir gerçek oldu. Bu dönüşümü başaran bir Bursa’nın başka bir ligde olacağı aşikâr. BUSİAD olarak elimizi değil tüm vücudumuzu bu sorumluluğun altına koyduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

İlçe belediye başkanlaı ziyaretlerinden de bahseden Küçükkayalar, “Biz sanayici ve iş insanları olarak yatırımlarımızı planlarken Bursa merkezindeki ilçelerin dışındaki ilçeleri de dikkate almamız gerektiği görüşüne vardık. Ayrıca yatırım planlarımızı yaparken 2025 sonunda ortaya çıkacak ve bizlerin de katkısı olacak 2050 yılı 1/100.000’lik Bursa Çevre Düzeni Planı’na göre hareket etmemizin Bursa’mızın geleceği için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyoruz. Artık Bursa’mız için yeni bir hikâye yazmamızın zamanının geldiğine ve biz sanayici ve iş insanlarının da bu hikâyede etkin bir şekilde yer almamız gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul’da, BUSİAD Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu ve 2024 hesapları ibra edilirken, 2025 bütçesi de onaylandı.