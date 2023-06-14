BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu'nun "Elektrikli araç şarj istasyonları ile tanışın" çevrim içi toplantısında konuşan Tunçmatik Şarj Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Metlek, “Şarj istasyon sayısı artmadıkça elektrikli araç sayısı da hızla artmaz” dedi.BURSA (İGFA) - BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Üyesi Cemil Sevinç’in moderasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Dermeği (TEHAD) Kurucu Başkanı Berkan Bayram, UEDAŞ Yatırım Direktörü Ahmet Berk, Tunçmatik Şarj Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Metlek sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Kurucu Başkanı Berkan Bayram, 2011 yılında ilk kez Bursa’da Fluence ZE aracı yola çıktığını anımsatarak, "Dünyada 40 bin elektrikli araç vardı. 2016 gibi hibrid araçlar üretilmeye başladı. 2019’da TOGG duyuruldu. Şimdi Türkiye’de elektrikli araçlar yüzde 1’e ulaştı” dedi. Avrupa’da yüzde 12 elektrikli, yüzde 32 hibrid araç" dedi.

Elektrikli araç sayısının dünyada 26 milyona çıktığını ifade eden Bayram, satış rakamının bir önceki yıla göre yüzde 60 artmış durumda olduğunu kaydetti.

Bu arada UEDAŞ Yatırım Direktörü Ahmet Berk dei Güney Marmara’da AG düzeyinde 165, OG düzeyinde 335 adet şarj istasyonu başvurusu yapıldığını söyledi. Berk, “Şu an sıkıntı olmadan talepleri karşılayabiliyoruz. Yüksek büyüme beklentimiz var, planlamamız da ona göre. 2026 ve 2030 yıllarını kapsayan 5. Uygulama Dönemi için şarj istasyonları yatırım planları içinde yer alacak” dedi.

Tunçmatik Şarj Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Metlek ise, şarj istasyon sayısı artmadıkça elektrikli araç sayısı da hızla artmayacağını söyledi. Metlek, Tunçmatik tarafından yapılan istasyon modelleri hakkında bilgiler de verdi.