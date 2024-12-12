Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Ekonomik ve Sektörel Gelişmeler Komitesi tarafından “Yeni vergi düzenlemeleri ve ekonomik görünüm” başlıklı toplantı BUSİAD Evi toplantı Salonunda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç’un BUSİAD hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasının ardından Deloitte Türkiye Vergi Bölüm Başkanı Güneş Söğütlüoğlu da, genel bir ekonomik değerlendirme yaptı. Deloitte’ın küresel anket çalışmasına göre şeffaflık ve raporlamaya karşı tüm ülkelerde artış olduğunu kaydeden Söğütlüoğlu, ikinci konun ise verginin dijitalleşmesi olduğunu ifade etti.

Yeminli Mali Müşavir Deloitte Vergi Hizmetleri Ortağı Çağatay Yüce ise 2025 yılında yürürlüğe girecek olan yurt içi asgari kurumlar vergisinin detayları hakkında dinleyicilere bilgi verdi.

Yüce, bir başka verginin ise yerel ve küresel tamamlayıcı kurumlar vergisi olduğunu kaydederek, bunun da 750 milyon euro cironun üstünde olan çok uluslu şirketleri ilgilendiren bir vergi olduğunu da kaydetti.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Deloitte Vergi Hizmetleri Direktörü Sebahattin Kadem de, katma değer vergisiyle ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Kadem, KDV iadeleri, neden devreden KDV oluştuğu ve devreden KDV’nin azaltılması çalışması hakkında da dinleyenleri bilgilendirdi.

Toplantının sonunda konuşmacılara “ÇEK Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına adlarına yapılan bağış sertifikası BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Bacak tarafından verildi.