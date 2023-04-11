Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), geçtiğimiz hafta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a sunduğu, “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa, Bursa Vizyonu” raporunu, bu kez Başkan Aktaş ve Belediyenin üst düzey bürokratlarına bir sunum olarak aktardı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen sunuma, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra imar ve kentsel dönüşümle ilgili belediyenin üst düzey bürokratları da katıldı.

Buğra Küçükkayalar’ın sunumunun ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bunlar alışık olduğumuz yaklaşımlar değil. Herkes kendi çerçevesinden bakıyor. Siz bir vizyon ortaya koymuşsunuz” dedi.

Aktaş konuşmasında, “Bizde ortak aklın işletilmesinde bir problem var. Şehre aitliğin olması gerekir. Çok kişinin hayal ettiği bir şehirdeyiz ama birlikteliği yapamıyoruz.” dedi.

Daha sonra 2040 Bursa Çevre Düzeni Planı konusunda ortak çalışmaların sürdürülmesi de kararlaştırıldı.

Toplantıya, BUİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veda Girgin Eroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Parlamış, Ali Erman Aytac ile Denetim Kurulu Üyesi Hasan Eker ve Genel Sekreter Erol Alakoç katıldı.