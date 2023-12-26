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Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BUSİAD) geleneksel yılbaşı yemeğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1994-1999 yılları arasında Başkanlığını yapmış olan Erdem Saker’e Onur Üyeliği takdim edildi.BURSA (İGFA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, eski başkanlar ve kurucu üyelerinin katıldığı geleneksel yemekte konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Bursa’ya sevginiz ve hizmetinizin, DSİ Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sonrasındaki toplumsal hayattaki duruşunuzla tanığıyız” dedi.

Küçükkayalar, Saker için “Kenti kent yapanın, kentlilik bilinci olduğunun canlı örneği" olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. BUSİAD’ımızın 45. yılında, sizi Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin Onursal Üyesi olarak aramızda görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Yeşil Bursa Çalışma Grubumuzun Onursal Başkanı olarak fikirlerinizin hem BUSİAD’a, hem de Bursa’ya katkıları olacağına inanıyoruz. Bursa’ya yaşamınız boyunca attığınız imzanın etkilerini görüyor ve kıvanıyoruz. Ailenizle, dostlarınızla sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürerken, geleceklere ışık tutacak çalışmalara imza atmanızı diliyor, en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.” dedi.

Küçükkayalar, Onur Üyeliği Beratını Erdem Saker’e takdim etti.

Saker ise “BUSİAD’ın Bursa ekonomik yaşamında zirveye koşma yarışında bir motor olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar BUSİAD yönetimleri bu motoru doğru kullandılar. Böyle bir ünvana layık olmak da beni çok mutlu etti” dedi.