Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik’i ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Ziyaret sırasında BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar Doç. Dr. Halisçelik’e BUSİAD’ın “Sanayi, tarım ve turizmle gelişen Bursa” vizyon çalışmasının sunumunu da gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Halisçelik’in soruları ve katkılarıyla gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saati bulan sunumu BUSİAD Başkanı Küçükkayalar yaparken, Halisçelik, gelişen ifadesinin çok yerinde bir tanım olduğunu da kaydetti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Veda Girgin Eroğlu ve Tuncer Hatunoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Lale Yıldız ve Genel Sekreter Erol Alakoç’un açıklamaları ile zenginleşen sunumun temel amacının tanımlanan vizyon çerçevesinde Bursa bütününde bir paydaşlığın oluşturulmasının olduğu belirtildi.

Sunumu Doç. Dr. Halisçelik’e veren BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, Bursa Mutabakatı olarak adlandırdıkları 1/100000'lik Çevre Düzeni Planına katkı koymak için çıktıkları yolda Bursa’nın önemli bir kuruluşu olarak destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.