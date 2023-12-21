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Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ile Bursa Felsefe Kulübü’nün birlikte düzenlediği Açık Kapı Toplantıları / Felsefe Söyleşilerinin 2023-2024 dönemi Aralık ayı etkinliğinde, “Niçin Ahlak? Kimin Ahlakı?” konuşuldu.BURSA (İGFA) - Moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Hızalan'ın yaptığı toplantıda konuşan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Poyraz, ahlakın kaybedilince bulunamayacak bir şey olmadığını söyledi. Prof. Dr. Poyraz, “Ahlak konusu bir bilmece değil bir bulmacadır. Yani ahlak bizim koyduğumuz ölçülerdir ve bu ölçülere tekrar girilebilir. Bu anlamda bulunabilecek bir şeydir.

Ahlak çoktur ama etik tekildir. Bu bizdeki ahlak ve etik arasındaki ayrımı da anlatır. Farklı toplumların farklı dönemlerde farklı ahlak deneyimleri var. Etik ise bu ahlakları ahlak yapmaya çalışan bir bilgi türüdür” diye konuştu.

“Ahlakın bir dışı var. Bizim içine doğduğumuz toplumsal ahlak. Bir de bizde karşılığı olan içi var. Bu ödev bilinci gibi şeyler” ifadesini kullanan Prof. Dr. Poyraz, ahlakın bireysel ilişkilerden doğduğunu, bir zaman sonra hem üretilen, hem üreten bir yapıya dönüştüğünü de belirtti. Prof. Dr. Poyraz, ahlakın bireysel ve toplumsal ilişkiler üzerine kurulabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Üretim ilişkileri ve biçimi ahlakı belirler. İçine doğduğumuz, kültürün bize ahlak diye dayattığı değerler devreye giriyor. Toplumdan topluma kültürden kültüre değişebiliyor ahlak.”

Toplantı Prof. Dr. Poyraz ve Prof. Dr. Hızalan'a, “Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına yapılan bağış sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.