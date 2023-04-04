Resmi Gazete'de yayınlanan 7440 Sayılı Kanun ile vade tarihi 31 Aralık 2022 ve öncesine ait ödenmemiş borcu olan aboneler, yapılandırma fırsatından yararlanarak BUSKİ'ye ait borçlarını yapılandırabileceklerdir.BURSA (İGFA) - Söz konusu kanun ile BUSKİ’ye ait borçların yapılandırılarak ödenmesinde, aboneler için kaçırılmaması gereken önemli fırsatlar sunuluyor.

Su ve atıksu bedeli alacakları, harcamalara katılma payı alacakları (HKP), cezalar (kaçak su zabıt varakası) gibi borçlar peşin ve taksitlendirmek sureti ile ödenebilecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihi olan 31 Mayıs 2023 tarihine kadar BUSKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine, yasal takibe alınmış abonelerin ise sadece Acemler - BUSKİ merkez birimlerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Peşin ödemelerde gecikme faizinde yüzde 90’a varan indirim sağlayan kanun, ayrıca 48 aya kadar da eşit taksit imkanı sunuyor.

Bahse konu başvurular, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden ya da posta yoluyla da yapılabiliyor

Ayrıca, posta yoluyla başvuruda bulunacak vatandaşlar için, yapılan başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi hâlinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi hâlinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacak.